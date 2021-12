Santé : Helium, la start-up ouest-africaine qui veut conquérir l’Arabie saoudite

Né au Nigeria et présent au Sénégal et au Ghana, le spécialiste de l’e-santé Helium part à l’assaut de Riyad en surfant sur la volonté des autorités saoudiennes de moderniser les hôpitaux.

Après l’Afrique de l’Ouest, cap sur le Moyen-Orient. Créée au Nigeria en 2016 et présente notamment au Sénégal, au Ghana et au Liberia, la start-up spécialiste de l’e-santé Helium veut s’implanter en Arabie saoudite. Elle a lancé les procédures afin de pouvoir s’établir dans ce pays d’ici à la fin de l’année 2022, a déclaré son directeur général, Adegoke Olubusi, à The Africa Report/Jeune Afrique.

En Arabie saoudite, de nombreux établissements de santé ne sont pas informatisés. Ils utilisent encore le papier dans leur gestion quotidienne, ce qui augmente le temps de recherche et réduit celui consacré aux soins des patients, explique Adegoke Olubusi dont la société propose des solutions de gestion des dossiers médicaux et des hôpitaux utilisant le cloud.