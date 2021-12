[Classement] Écoles de commerce en Afrique subsaharienne – Dakar assure son leadership

BEM Dakar, Sup de Co Dakar et l’Institut supérieur de management (ISM) continuent de truster les premières places du palmarès des meilleurs masters de business school d’Afrique subsaharienne francophone, tandis que Saint-Jérôme se distingue au Cameroun.

Une fois encore, les écoles sénégalaises sont en pole position, comme lors des deux dernières éditions du classement.

BEM Dakar, filiale du campus bordelais de Kedge Business School, peut se targuer d’obtenir les meilleures performances en matière de pédagogie, de professionnalisation et de services aux étudiants, ce qui explique sa note globale de quatre étoiles.