Gabon : Mamba ou Scorpion… Même pas peur !

Visant à traquer la corruption et l’enrichissement illicite, les opérations Mamba et Scorpion devaient assainir la vie politique et la haute administration. Autopsie d’un échec.

Mamba, Scorpion… Il en va des campagnes anticorruption comme des opérations militaires, dont la perception par l’opinion peut être aussi déterminante pour leur succès que leur bonne exécution, ainsi qu’on l’enseigne dans les académies. Et ce n’est pas un hasard si les unes comme les autres tirent souvent leurs noms du lexique animalier. Pour en finir avec l’hydre de la corruption, les autorités gabonaises ont ainsi choisi pour totem des prédateurs particulièrement redoutés en Afrique équatoriale : Mamba et Scorpion.