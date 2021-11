Finance : l’Algérie va (enfin) s’engager dans la digitalisation bancaire

Le ministre délégué chargé des start-up, Yacine Oualid, a annoncé la mise en place prochaine d’un cadre législatif pour lancer les banques virtuelles. État des lieux et perspectives du secteur bancaire algérien.

C’est sur la très en vogue application de réseau social ClubHouse que le ministre délégué a décidé d’exprimer, vendredi 12 novembre, la volonté du gouvernement algérien d’inaugurer l’ère des banques 100 % digitales.

Les indications de Yacine Oualid portent à croire que le gouvernement travaille sur une nouvelle loi monétaire visant à faciliter l’entrée de nouveaux prestataires de services de paiement (PSP) dans le marché bancaire.

Améliorer l’inclusion financière

Selon les déclarations du ministre, le développement du nouveau cadre réglementaire a pour objectifs d’accroître l’attractivité et l’efficacité du secteur bancaire algérien et d’améliorer l’inclusion financière sur l’ensemble du territoire, notamment grâce à la décentralisation et à la diversification des services à faible coût, à l’instar du paiement mobile.