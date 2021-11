RDC : à peine ouvert, le procès Matata Ponyo se referme

Augustin Matata Ponyo, alors Premier ministre de la RDC, à Kinshasa, le 14 octobre 2014. © Augustin Matata Ponyo, Premier Ministre de la R√©publique d√©mocratique du Congo, pose dans son bureau √† Kinshasa le 14 octobre 2014. / Augustin Matata Ponyo, Prime Minister of the Democratic Republic of Congo, is posing in his office in Kinshasa on October 14th, 2014. © Gwenn DUBOURTHOUMIEU pour JA