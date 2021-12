Au Gabon, La Clé des champs cultive la fibre locale

Distributeur de fruits et légumes frais à Lambaréné, Libreville et Port-Gentil, la centrale d’achat veut se développer davantage au Gabon et exporter son modèle au Congo, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, au Tchad et au Nigeria.

On s’affaire à l’arrière du bâtiment abritant le siège de l’entreprise, dans le quartier du Haut de Gué-Gué, à Libreville. L’équipe réceptionne une cargaison de sept tonnes de fruits et légumes, composée de tomates, choux, pommes de terre et bananes plantains ; partie de Bafoussam, au Cameroun, elle a parcouru 1 200 kilomètres en 36 heures pour arriver à Libreville aux aurores.

Une douzaine d’hommes et de femmes, la plupart flanqués d’un polo aux initiales de La Clé des champs, trient, nettoient, pèsent et rangent les produits dans des bacs de 2 à 30 kg qui rejoindront ensuite l’un des deux conteneurs pour la conservation ou celui pour la livraison immédiate.

« Nous avons 48 heures au maximum pour en écouler la totalité. Heureusement, tout est déjà commandé avant que nous déclenchions l’approvisionnement », explique Gautier de Warenghien, le directeur général de la société.

