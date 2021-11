RDC – Rwanda : Paul Kagame promet un « village modèle » à Félix Tshisekedi

Le président rwandais s’est engagé auprès de son homologue congolais à offrir une « aide spéciale » aux sinistrés de l’éruption du volcan Nyiragongo au Nord-Kivu.

Alors que la situation s’est brièvement tendue entre leurs deux pays après les attaques menées non loin de Goma les 7 et 8 novembre et attribuées par l’armée congolaise à des éléments du M23 venus du Rwanda, Paul Kagame et Félix Tshisekedi continuent de montrer des signes de rapprochement. En parallèle de la signature de différents accords sécuritaires et économiques ces derniers mois, le chef de l’État rwandais s’est engagé à offrir un « village modèle » au profit des sinistrés de l’éruption volcanique de mai 2021.

Selon nos sources, Kagame en avait fait la promesse à Tshisekedi lors de leur tête-à-tête du 26 juin à Goma, après leur rencontre, la veille, à Rubavu, district frontalier du chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Plusieurs milliers d’habitants s’y étaient réfugiés après la catastrophe avant de retourner, dans des bus rwandais, sur le territoire congolais.

L’armée rwandaise mobilisée