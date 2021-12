Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo redescend dans l’arène

Quatre mois après son retour au pays, l’ancien président vient de créer son nouveau parti. À 76 ans, quelles sont vraiment ses ambitions ?

Les vivats de la foule, l’adrénaline d’un meeting, les flashs qui crépitent, les caméras de télévision, tous ces regards braqués sur vous… Plus de dix ans que Laurent Gbagbo n’avait pas goûté à ces moments forts qui accompagnent la vie des hommes et des femmes politiques. Alors, lorsqu’il pénètre dans la salle des congrès de l’hôtel Ivoire, ce samedi 16 octobre, l’ancien président ivoirien est forcément traversé par une émotion particulière. Il porte un costume bleu nuit, salue de la main ses partisans, monte quelques marches d’un pas lent et prend place devant l’estrade, assis sur un confortable fauteuil.

L’événement revêt une double importance. Ce jour-là, Laurent Gbagbo porte sa nouvelle formation sur les fonts baptismaux, le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI). Il acte dans le même temps son retour dans l’arène politique. Quatre mois après avoir mis fin à dix longues années d’exil, le voilà à nouveau au centre du jeu.

Instrument de conquête