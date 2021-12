Gabon : candidats de l’opposition, à vos marques !

Barro Chambrier, Nzouba Ndama, Mike Joktane… Qu’ils se soient prononcés ou non sur leur intention de se présenter à la prochaine présidentielle, ils ont déjà tous 2023 en tête. Le fait que le scrutin sera à deux tours, contrairement à celui de 2016, change la donne.

En 2023, ce sera chacun pour soi. Les candidats potentiels à l’élection présidentielle préparent le rendez-vous en solitaire. Dans les coulisses, on se surveille plus qu’on ne se concerte. Dans tous les cas, on n’entend pas l’habituelle injonction faite aux femmes et aux hommes politiques de rechercher l’unité de l’opposition autour d’un candidat unique. Pas plus qu’on n’entend de discours de précampagne qui, souvent, présente le rassemblement comme la clé de la victoire contre le parti au pouvoir. D’ailleurs en 2015, dans la même période, en prélude à l’élection de 2016, Jean Ping était déjà parti en tournée provinciale pour prendre de l’avance et, ainsi, enclencher une dynamique qui obligea la plupart de ses concurrents à se désister à son profit. On connaît la suite.

À l’évidence, la prochaine élection présidentielle ne ressemblera pas à la précédente. En effet, depuis décembre­ 2017, une modification constitutionnelle a fait passer le scrutin présidentiel d’un à deux tours. Cette nouvelle donne explique à plusieurs égards le changement de comportement observé. Au premier tour les candidats se mesurent, au second ils se rassemblent.

ABC en opération séduction