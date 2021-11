Carbone : pourquoi ENI carbure aux biocarburants

Pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, le géant italien place au cœur de sa stratégie la production de biodiesel et de bioéthanol à partir de déchets. Après avoir scellé des accords avec le Congo-Brazzaville, l’Angola et le Kenya, le groupe de Claudio Descalzi vise le Rwanda et le Bénin.

« Dans la stratégie d’ENI pour atteindre la décarbonation complète de ses produits et processus d’ici à 2050, les biocarburants jouent un rôle clé. Les accords récemment signés avec le Kenya, l’Angola et le Congo-Brazzaville pour le développement du secteur des agro-biocarburants, ainsi que les récentes visites d’octobre et de novembre 2021 de notre PDG Claudio Descalzi pour discuter des collaborations possibles en la matière – et plus largement ayant trait à la transition énergétique – avec les présidents de Côte d’Ivoire, du Bénin, du Rwanda et du Mozambique en sont le témoignage », fait valoir Domenico Spina, l’un des porte-parole du groupe italien.

Une bioraffinerie à Mombassa