Sénégal : Macky Sall face au challenge de l’emploi

Si les autorités ont relativement bien géré le choc du Covid sur le plan économique, elles ont tout de même dû solliciter l’aide du FMI, qui lui a accordé un prêt au mois de juin. Tout en rappelant que l’urgence restait la lutte contre le chômage.

Certes, le Sénégal est de longue date un bon élève. Sa croissance est unanimement qualifiée de « robuste ». Son économie est ouverte et relativement diversifiée. « Bien que le Covid ait fait chuter ses exportations de 10 %, durement touché son tourisme et affecté les revenus de 85 % de ses ménages, il a réussi à échapper à la récession qui lui était promise et a maintenu en 2020 une croissance de + 1,5 %, déclare Élisa Saint Martin, analyste politique au centre de développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le Fonds monétaire international (FMI) lui prédit + 4,7 % cette année ». Le gouvernement espère même que cette performance sera comprise entre 5 % et 6 %.

Il faut dire que la pandémie a causé de gros dégâts dans une économie où l’informel domine et où le confinement sanitaire a privé de revenus une majorité de la population vivant du secteur informel. Le gouvernement a réagi rapidement pour éviter une catastrophe sociale, en mettant en œuvre un « programme de résilience économique » de 1 000 milliards de F CFA pour soutenir ménages et PME.