Yves Sylvain Moussavou Boussougou : « Pourquoi le Gabon veut changer de paradigme »

Le secrétaire général du Conseil national du Plan d’accélération de la transformation (PAT) 2021-2023 explique les raisons qui ont incité l’exécutif gabonais à réviser sa stratégie. Quels sont ses moyens par rapport aux précédents plans ? Et que donnent ses premiers résultats ?

Sortir de la dépendance pétrolière et transformer le modèle économique du pays. C’est le défi que s’est lancé le Gabon à travers l’élaboration de son Plan d’accélération de la transformation (PAT), lequel est mis en œuvre par le Conseil national du Plan d’accélération de la transformation, dont Yves Dieudonné

Sylvain Moussavou Boussougou est le secrétaire exécutif. Cet inspecteur des finances de 48 ans – qui est le secrétaire général adjoint du gouvernement – a ainsi pour mission de conduire l’exécution des 34 projets structurants répondant aux 12 défis à relever dans le cadre du PAT. Le pays veut donner un coup de pouce décisif et, surtout, comme son nom l’indique, un coup d’accélérateur au processus de transformation en cours, comme il l’a fait en 2009 en décidant d’interdire l’exportation des grumes, pour favoriser la transformation locale et permettre la création de richesse locale, ainsi que des emplois supplémentaires.

Jeune Afrique : Pourquoi un plan d’accélération de la transformation ?

Yves Sylvain Moussavou Boussougou : Le but est de créer plus de croissance, en volume et en qualité, mais aussi de faire progresser la durabilité du modèle, c’est-à-dire la capacité de l’économie à résister aux chocs extérieurs et à créer de manière endogène les conditions d’une certaine stabilité budgétaire et économique.