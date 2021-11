Côte d’Ivoire : ces proches d’Alassane Ouattara qui lancent leurs propres think tank

Afin de créer un nouveau vivier politique dans le pays, plusieurs ministres s’entourent, indépendamment du président, de personnalités africaines de premier plan pour créer des groupes de réflexion.

Le 25 octobre, Sidi Tiémoko Touré, l’actuel ministre des Ressources animales et Halieutiques, a présenté un tout nouveau think tank, le Centre d’études prospectives (CEP). Pour le mettre sur pied, l’ancien chef de cabinet d’Alassane Ouattara (ADO) – lorsque celui-ci était dans l’opposition, puis pendant son premier quinquennat – s’est appuyé sur un solide réseau économique et financier mais aussi sur celui de l’Internationale libérale, qu’il fréquente depuis plusieurs années.

Ancien président et ex-ministres