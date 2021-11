France : Avisa Partners, candidat au rachat de 35°Nord 

La société de conseil, qui négocie le rachat de l’agence de communication spécialisée sur l’Afrique, est scrutée de près par les services de renseignement français. Explications.

Selon plusieurs sources, l’agence de communication française 35°Nord est convoitée par la société spécialisée dans l’intelligence stratégique, Avisa Partners. Fondée en 2012 par Romain Grandjean et Philippe Perdrix, deux anciens salariés du groupe Jeune Afrique, 35°Nord s’est spécialisé dans le conseil aux entreprises évoluant sur le continent. Contactés, les deux hommes se refusent à tout commentaire.

Rapidement après sa création, 35°Nord va régulièrement travailler pour Matthieu Creux et son associé Arnaud Dassier, fils du journaliste Jean-Claude Dassier, qui dirigent alors le Cabinet Demeter Partners (CDP). Des collaborations qui ont toujours cours aujourd’hui, par exemple dans le cadre du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.

Matthieu Creux et Arnaud Dassier vont partager avec Romain Grandjean et Philippe Perdrix les bonnes pratiques de la cyber-influence et de l’e-réputation. Adoptant des recettes éprouvées par Demeter, 35°Nord a par exemple acquis auprès de l’entrepreneur marocain Abdelmalek Alaoui le site Afriquinfos, qui reprend essentiellement des communiqués et des dépêches de presse, mais permet aussi de publier des articles et tribunes liés à ses clients.

Clients africains