Côte d’Ivoire – TNT : rude bataille pour l’audience

Enregistrement en direct sur le plateau de l’emission C MIDI, sur la television nationale ivoirienne RTI. © Corentin Fohlen pour JA

Alors que la Côte d’Ivoire doit entièrement basculer vers la télévision numérique terrestre d’ici à la fin de l’année, la compétition fait déjà rage entre les chaînes pour capter le plus de téléspectateurs.

C’est l’un des enjeux du passage à la télévision numérique terrestre (TNT) : la mesure de l’audience pour assurer une juste répartition des recettes publicitaires entre les différentes chaînes.

En Côte d’Ivoire, où ce marché est estimé entre 10 et 13 milliards de F CFA, ce point est sensible puisqu’il n’existe pas encore d’outil de mesure d’audience accepté par tous les acteurs, publics et privés.

C’est pourquoi le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, travaille depuis plusieurs mois à la réalisation d’une mesure consensuelle, devant être effectuée par la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca), le régulateur du secteur. En attendant, la guerre de la mesure d’audience bat son plein, comme en témoigne la multiplication des publications d’études.

Progression de NCI