Tunisie : Ridha « Lénine », l’éminence grise de Kaïs Saïed

Et s’il était l’inspirateur du « Saïedisme » ? Chantre de la démocratie directe, prônant la mise en place d’un État social décentralisé, ce compagnon de route de Kaïs Saïed a théorisé de longue date le projet présidentiel.

Inconnu du grand public, Ridha Chiheb el-Mekki, 65 ans, a été propulsé sous les feux des projecteurs à la faveur de l’entre deux tours de la présidentielle de 2019. Plus connu sous le pseudonyme de Ridha Lénine, qui lui a été attribué durant ses études universitaires, il n’a pas de rôle spécifique dans la campagne électorale mais il est présent aux côtés du candidat Kaïs Saïed et fait office d’interface avec les médias. Son titre le plus important est d’être « depuis des décennies, le frère, l’ami et le compagnon de route » de celui qui accède à Carthage.

Autant dire un fidèle parmi les fidèles. Et une partie intégrante d’un noyau d’amis qui a œuvré discrètement à la promotion de son champion. Présenté comme directeur de campagne de Kaïs Saïed, tout comme le frère du futur président ou d’autres figures de son premier cercle, il a bénéficié, comme personnalité de premier plan, d’une protection rapprochée après avoir reçu des menaces en septembre 2019.

Passé par le Watad