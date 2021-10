Ahoua Don Mello, l’Ivoirien qui murmure à l’oreille de Gbagbo, de Condé et des Russes

Fidèle de Laurent Gbagbo, dont il fut le ministre, Ahoua Don Mello était conseiller spécial d’Alpha Condé ces dernières années. Mais la chute du président guinéen l’a conduit à se rapprocher du Kremlin.

Il n’était plus revenu dans le village de son père depuis dix ans. Alors forcément, quand il est entré vendredi 22 octobre dans Bongouanou, chef-lieu du Moronou, nombre de ses partisans étaient sortis dans les rues pour saluer le retour de l’enfant du pays. Un accueil festif et chaleureux, comme celui reçu deux semaines plus tôt lors de son arrivée à l’aéroport d’Abidjan.

Pour Ahoua Don Mello, c’est la fin d’une décennie d’exil. Et le retour dans le jeu politique ivoirien, aux côtés de celui dont il a toujours été un des fidèles : Laurent Gbagbo, à qui il s’est empressé de rendre visite à peine sorti de l’avion. Revenu en Côte d’Ivoire dans le sillage de son ancien patron, comme plusieurs autres exilés pro-Gbagbo, l’ex-ministre de l’Équipement et porte-parole du dernier gouvernement du « Woody de Mama » était présent au congrès constitutif de son Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), les 16 et 17 octobre, à l’hôtel Ivoire.

Fuite clandestine