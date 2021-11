Libye : qui est Tayeb Benabderrahmane, le conseiller franco-algérien de Seif el-Islam Kadhafi ? 

Le fils de Mouammar Kadhafi, qui prépare son retour politique, s’est offert les services de cet homme d’affaires bien connecté afin de défendre ses intérêts.

La candidature de Seif el-Islam Kadhafi à la prochaine présidentielle libyenne se dessine-t-elle ? Si l’organisation du scrutin prévu en décembre est plus qu’incertaine, le fils de Mouammar Kadhafi n’en prépare pas moins son retour politique.

Selon nos sources, il vient de s’adjoindre les services de Tayeb Benabderrahmane comme conseiller spécial pour défendre ses intérêts et accompagner sa réapparition sur les scènes politique et médiatique. Le consultant franco-algérien, en contact avec la famille Kadhafi depuis plusieurs années, est ainsi devenu le porte-voix de Seif el-Islam Kadhafi en Europe et en Afrique.

Palais présidentiels