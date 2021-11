Côte d’Ivoire : pourquoi l’État reprend Petroci en main

Le chiffre d’affaires de Petroci en 2020 s’est élevé à plus de 400 millions d’euros. © Nabil Zorkot

Le changement de statut de la société publique pétrolière illustre la volonté de l’exécutif ivoirien d’assurer ses arrières dans les négociations à venir.

Ne prendre aucun risque. C’est le sens de la décision prise le 20 octobre par l’État ivoirien à propos de la Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire (Petroci). Dirigée par Vamissa Bamba, la compagnie pétrolière ivoirienne passe du statut de société à participation financière publique à celui de société d’État.

Un changement certes technique mais aux implications non négligeables alors que l’Italien Eni a annoncé en septembre la découverte d’un important gisement de pétrole et de gaz au large du pays, qui doit booster la production d’or noir et les recettes de la Côte d’Ivoire.

Supprimer une faille