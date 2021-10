Guinée : qui veut la peau de « Bill Gates », l’intendant d’Alpha Condé ?

Kabinet Sylla, au QG de campagne d’Alpha Condé, en juillet 2010. © Kabiné Sylla, plus connu sous le nom de « Bill Gates » au qg de campagne dAlpha Condé. Conakry 14 juillet 2010. © ISOUMAR/APA pour JA

L’ex-intendant général de la présidence est la cible d’un véritable harcèlement de la part de la junte militaire au pouvoir, menée par Mamadi Doumbouya.

Depuis le putsch du 5 septembre à Conakry, un homme semble particulièrement visé par le colonel (et désormais président) Mamadi Doumbouya, dans le cadre de ce qui ressemble fort à une traque des biens supposés mal acquis sous le régime de son prédécesseur Alpha Condé. Son nom : Kabinet Sylla, plus connu sous le sobriquet de « Bill Gates », homme d’affaires prospère et intendant général de la présidence pendant dix ans.

Commandos nocturnes