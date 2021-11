Mali : les grandes manœuvres de Boubou Cissé à l’URD

Les ambitions de l’ancien Premier ministre, dans la course à la tête de l’Union pour la république et la démocratie (URD), créent des luttes d’influence dans les rangs de la formation. Explications.

À l’approche de la conférence nationale de l’Union pour la république et la démocratie (URD), le 23 octobre, les candidats à la présidence du parti – et donc, à la présidentielle de février 2022 – peaufinent leurs stratégies. Le successeur du défunt Soumaïla Cissé sera en effet désigné à cette occasion et un nouveau bureau national sera nommé. Le vote sera effectué avant cet événement par une commission composée de 254 membres.

Plusieurs personnalités jouent des coudes. Parmi elles, Boubou Cissé, accusé par certains de ses rivaux de vouloir réaliser une OPA sur le parti. Le camp de l’ancien Premier ministre d’Ibrahim Boubacar Keïta a en effet démarché les 78 sections de l’URD, dont 45 lui ont accordé leur voix. Or, selon le règlement intérieur du parti, celles-ci ne peuvent procéder à un vote – il s’agit de la prérogative du bureau national, qui centralise toutes les candidatures.

Profondes divisions