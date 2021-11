CAN 2021 au Cameroun : les dessous de l’opération séduction de Paul Biya

Durant dix jours, une délégation emmenée par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, visite les sites qui accueilleront la CAN en janvier. Une façon pour Paul Biya de tenter de faire taire les critiques. « Jeune Afrique » détaille les plans du chef de l’État.

À moins de trois mois de l’échéance, Paul Biya a décidé de déclencher l’opération séduction visant à faire de la CAN 2021 (qui aurait paradoxalement lieu en janvier prochain) un événement politique majeur de son mandat. Le chef de l’État en avait fait un argument de campagne lors de l’élection présidentielle de 2018 et ne compte pas passer à côté de l’occasion de rappeler à ses concitoyens qu’il est le grand artisan de l’événement – malgré les reports et couacs successifs.

Pour cela, Paul Biya a décidé de miser sur Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence. Selon nos informations, ce dernier a été préféré à Joseph Dion Ngute, le Premier ministre, lequel préside pourtant le comité d’organisation de la CAN (COCAN) et est le supérieur direct du ministère des Sports. Le président camerounais a préféré confier à son chef du gouvernement une mission plus politique, à savoir la gestion de la crise anglophone.

Task force