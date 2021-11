Côte d’Ivoire : ce que l’on sait de l’attaque terroriste de Téhini

Des soldats ivoiriens circulent à l’arrière d’un véhicule devant l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT) à Jacqueville en Côte d’Ivoire, le 10 juin 2021. © Ivorian soldiers drive on the back of a vehicle outside the International Academy for Combating Terrorism (AILCT) in Jacqueville in Ivory Coast on June 10, 2021. – The creation of the AILCT in a West Africa where several countries are plagued by jihadist attacks – Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (Aqmi), Islamic State (EI), Boko Haram – had been formalized in November 2017 by French President Emmanuel Macron and Ivorian President Alassane Ouattara, on the sidelines of a summit between the African Union (AU) and the European Union (EU) in Abidjan. © ISSOUF SANOGO/AFP