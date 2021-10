Turquie-Togo : au cœur de la visite d’Erdogan à Lomé 

De g. à dr. : les présidents George Weah, Faure Essozimna Gnassingbé, Recep Tayyip Erdogan et Roch Marc Christian Kaboré, à Lomé, le 19 octobre 2021. © Présidence de Turquie

Dans le cadre de la tournée qui l’a aussi mené en Angola et au Nigeria, le chef de l’État turc s’est rendu au Togo, le 19 octobre. JA vous livre les détails de cette étape.

Le 19 octobre, pour sa première visite au Togo, qualifiée « d’historique » par les autorités de ce pays, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, était accompagné de son épouse, Emine, et de ses ministres Mevlüt Çavuşoglu (Affaires étrangères), Hulusi Akar (Défense), Fatih Dönmez (Énergie et Ressources naturelles) et Mehmet Mus (Commerce).

Après un tête-à-tête, Faure Essozimna Gnassingbé et Recep Tayyip Erdogan ont rejoint leurs pairs libérien George Weah et burkinabè Roch Marc Christian Kaboré dans une résidence à Lomé II. Les quatre chefs d’État ont déjeuné ensemble, en compagnie de leurs ministres des Affaires étrangères respectifs.

À l’issue de ce déjeuner, le président Erdogan s’est entretenu seul à seul avec Roch Marc Christian Kaboré, puis avec George Weah, avec qui il partage une passion pour le football (dans sa jeunesse, Erdogan, grand admirateur de Franz Beckenbauer, a été joueur semi-professionnel).

Coopération militaire