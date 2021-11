Maroc : le réseau du très connecté Abdou Diop, VRP du royaume

Des VIP sénégalais au Makhzen, en passant par le cercle fermé des riches hommes d’affaires, le patron du cabinet Mazars au Maroc côtoie depuis trente ans les élites du continent.

Au Maroc, Abdou Souleye Diop est incontournable dès lors que l’on s’intéresse à l’économie du pays et aux ambitions de son secteur privé sur le continent. Patron de la branche locale du cabinet d’audit et de conseil français Mazars, également responsable de son développement africain, ce Sénégalais de 51 ans est considéré comme le « Monsieur Afrique » du royaume.

Sans cesse entre deux avions, il parcourt le continent 200 jours par an. Après avoir visité l’exposition universelle de Dubaï, début octobre, il a fait un crochet par la Tanzanie avant de brièvement rentrer au Maroc. Il a ensuite assisté à Istanbul au troisième forum économique et d’affaires Turquie-Afrique, les 21 et 22 octobre. Et il est attendu à Abidjan les 28 et 29 pour l’événement annuel du patronat ivoirien.