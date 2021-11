Mali : l’état de santé de Soumeylou Boubeye Maïga se dégrade en prison

Les conditions de détention de l’ancien Premier ministre, de plus en plus affaibli, font l’objet d’intenses tractations avec les autorités. Au point de le voir évacué à l’étranger ?

Après 54 jours passés derrière les barreaux de la maison centrale d’arrêt de Bamako, l’état de santé de Soumeylou Boubeye Maïga (SBM) inquiète ses proches et certaines acteurs internationaux, comme la Minusma. Selon l’un de ses avocats, l’ancien Premier ministre malien, qui a accès à son médecin personnel depuis la prison, souffrirait d’une pathologie cardiaque qui lui a valu quelques années plus tôt une opération du cœur. Il aurait perdu 7 kilos et se plaint de douleurs.

« Certains me feraient volontiers la peau »