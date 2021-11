Maroc : Benchaâboun à Paris pour recoller les morceaux

Survenue dans un climat de tensions liées à la question des visas, la nomination de l’ancien ministre des Finances à la tête de l’ambassade du royaume à Paris est destinée à renouer des liens mis à mal ces derniers mois.

Chakib Benmoussa, Fathallah Sijilmassi, Mohamed Berrada… les ambassadeurs du royaume à Paris se suivent et se ressemblent. Généralement très axés sur l’économie, tous ont des profils de technocrates, le plus souvent doublés d’une casquette de haut commis de l’État. La nomination de Mohamed Benchaâboun comme ambassadeur du Maroc en France par le roi Mohammed VI, le 17 octobre dernier, au palais de Fès ne déroge pas à la règle. Et conforte l’idée de la poursuite d’une diplomatie avant tout économique entre Rabat et Paris.

« Depuis l’indépendance, l’axe Rabat-Paris repose sur une constante : des intérêts communs forts entre le Maroc et la France sur les questions économiques. Et plus récemment sur la coopération sécuritaire. D’ailleurs les profils qui y sont placés sont globalement assez similaires, et le plus souvent apolitiques », explique un politologue marocain. « Même s’il est vrai