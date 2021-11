D’Houphouët à Hamed Bakayoko, comment Israël a fait de la Côte d’Ivoire une terre promise

« Israël Connection » (4/4). Pilier de l’influence israélienne en Afrique de l’Ouest depuis Houphouët-Boigny, Abidjan a renforcé un peu plus son alliance avec Tel-Aviv et ses entreprises sous l’influence de Stéphane Konan, conseiller de feu Hamed Bakayoko.

En ce début d’année, les spécialistes français de l’industrie de défense ont le sourire. Une partie d’entre eux à tout le moins, qui ont quitté la froide grisaille de la région parisienne pour les latitudes plus clémentes de la lagune Ebrié. À Abidjan, le salon Shield Africa tient sa sixième édition. Lancé en 2013, il est devenu l’un des rendez-vous majeurs dédiés à la défense et à la sécurité en Afrique.

Chaque année, leaders mondiaux du secteur et apprentis vendeurs d’armes y défilent, au milieu de militaires en treillis. Depuis 2017, le salon est la propriété du Groupement des industries françaises de la défense et de la sécurité terrestres et aéroterrestres, chargé de la promotion internationale de l’industrie française de défense. Alors, son patron, le général Patrick Colas des Francs (remplacé depuis par le général Charles Baudoin), et les Français y sont un peu comme chez eux, et les fleurons hexagonaux y sont les mieux représentés.

Pourtant, chez Thalès, en ce mois de janvier 2019, certains hommes en costume font la moue. En pénétrant sous le chapiteau principal, deux choses inhabituelles ont attiré leur attention : d’une part, le pavillon offert à la Biélorussie ; d’autre part, le nombre anormalement élevé de sociétés israéliennes. NSO Group Technologies ne participera qu’en 2021, mais un autre poids lourd venu d’Israël est déjà là, en l’occurrence Verint System, grand spécialiste de l’écoute et de la surveillance des réseaux de communication. En tout, une dizaine d’entreprises sous la bannière de l’État hébreu sont présentes dans les allées. « Ça nous a fait un choc. On sait tous que, sur le marché des technologies de défense, les Israéliens sont redoutables », confie un spécialiste français de la sécurité.

Abidjan est devenue la plaque tournante des milieux d’affaires israéliens en Afrique de l’Ouest

D’Houphouët à Ouattara