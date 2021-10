Côte d’Ivoire-France : accord en vue sur un troisième C2D de 1,145 milliard d’euros

Le président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara à Saint-Raphaël, dans le sud de la France, le 15 août 2019. © Eric Gaillard/AP/SIPA

Avec cette nouvelle enveloppe, Paris et Abidjan renforcent leur coopération en mettant l’accent sur le transport et l’éducation.

Et de trois. Selon nos informations, le gouvernement ivoirien doit conclure au cours des prochains jours un accord avec la France pour un troisième contrat de désendettement et de développement (C2D), d’un montant de 1,145 milliard de dollars et couvrant la période 2021-2025.

Ce dossier, en discussion depuis plusieurs mois, a été clos par le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron, qui ont diné ensemble le 12 octobre à l’Élysée à Paris.