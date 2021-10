Exclusif : la Cour suprême mauricienne lève le gel des comptes d’Afrinic

À Maurice, la Cour suprême a levé le gel des comptes bancaires du distributeur de blocs d’adresses IP Afrinic, quatre mois après avoir prononcé cette sanction.

Dans le cadre d’un litige commercial qui a dégénéré en une âpre bataille juridique entre Afrinic, distributeur en gros des blocs d’adresses IP permettant d’accéder à internet sur le continent, et Cloud Innovation – une société qui se dit basée à Hong Kong mais est enregistrée aux Seychelles et est spécialisée dans la gestion d’adresses IP – la cour suprême de Maurice a déclaré l’ordonnance relative au gel des comptes « nulle et non avenue », selon les termes du PDG d’Afrinic.

« Le Tribunal, après examen de notre requête et de l’affaire initiée par Cloud Innovation Ltd, a déclaré l’ordonnance nulle et non avenue. Afrinic a donc gagné ce procès contre Cloud Innovation Ltd », a indiqué dans un message le PDG, Eddy Kayihura.

Les raisons du litige