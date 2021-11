Côte d’Ivoire : Robert Beugré-Mambé… Abidjan, c’est lui !

Ministre-gouverneur du district autonome d’Abidjan depuis 2011, député de Songon depuis 2018 et poids lourd de la majorité, Robert Beugré-Mambé veut rendre sa ville plus attractive.

Plus de dix années sont passées. Mais Robert Beugré-Mambé s’en souvient-il encore lorsqu’il s’installe dans son vaste bureau au Plateau ? En février 2010, il était président de la commission électorale indépendante (CEI) et tentait de sauver sa tête. Contre vents et marées, il avait refusé de démissionner. Il vivait alors reclus dans sa villa des II Plateaux, où une centaine de militants de l’opposition montaient la garde. Le bruit avait couru qu’il risquait d’être arrêté. La foi de ce prédicateur et fils de pasteur l’avait alors aidé à tenir. Face aux accusations de fraude des autorités, il confiait, impassible, à Jeune Afrique : « C’est la croix que je dois porter. Je la porterai avec toute la sérénité nécessaire. Ma foi profonde est que la vérité de Dieu va finir par s’imposer. »

La suite ? Le gouvernement dissous par Laurent Gbagbo, et lui, démis de ses fonctions. Et puis, un second tour contesté, qui a conduit le pays dans une crise sanglante. Après une telle disgrâce, le voilà aujourd’hui à la tête d’Abidjan, au cœur du pouvoir économique et politique du pays, et qui concentre près de 5 millions d’habitants d’après le dernier recensement de 2014. Depuis 2011, ce poids lourd du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est à la tête de la ville dont Alassane Ouattara a fait la vitrine de la modernisation qu’il souhaite apporter à la Côte d’Ivoire.

En perpétuel chantier