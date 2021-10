Fiscalité : pourquoi une partie de l’Afrique rejette l’accord global sur la taxation des multinationales ?

En moyenne, les pays africains perdent entre 405 et 630 millions d’euros par an d’impôt sur les sociétés en raison de l’évasion fiscale des multinationales. © Filip Radwanski / SOPA Images/ZUMA/REA

Le Nigeria et le Kenya ont pris la tête d’une minorité d’États qui jugent cette « avancée » contre-productive. Leurs arguments ne manquent pas de pertinence.

Le 8 octobre 2021, 136 pays sur les 140 faisant partie des négociations internationales, ont signé une réforme sur la fiscalité des multinationales. Cet accord dénommé le « plan à deux piliers », né sous l’impulsion de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a pour objectif de contrer la fraude et l’évasion fiscales de plus en plus favorisées par la numérisation de l’économie. Une « avancée majeure » en matière de coopération internationale selon Vitor Gaspar, directeur du département des affaires fiscales du Fonds monétaire international (FMI).

Cette « révolution » fiscale sonne le glas d’une certaine définition de l’optimisation fiscale, puisque l’accord vise à modifier les règles de calcul et la répartition des impôts des entreprises multinationales.

97 % des pays concernés favorables au changement