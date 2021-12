Tchad : Awatif Baroud, femme d’honneur, entrepreneuse de cœur

Maroquinerie, cosmétique, agroalimentaire…solidaires. La société Bet Mama mise sur le 100 % tchadien pour arracher le pays à la misère et génère, cinq ans après sa création, un chiffre d’affaires annuel de 35 millions d’euros. À sa tête, Awatif Baroud, femme d’entreprise parmi les plus en vue de la sous-région.

« Je fais fondre les douilles d’obus en bronze pour fabriquer les boucles et ornements de mes sacs à main, etc. Je fais d’un objet horrible qui massacre l’humanité un objet d’art et de bonheur. » En quelques mots, Awatif Baroud résume son état d’esprit. Cette fille d’un ancien ministre de la Justice, qui a longtemps fui la guerre et la dictature Habré avec sa mère, a le sens des valeurs, de l’égalité et de la justice inscrit dans son ADN.

À Lire Au Tchad, une croissance repêchée par le brut

À travers son entreprise Bet Mama – « la maison de maman » – créée en 2016, Awatif Baroud emploie plus de dix mères célibataires, veuves et femmes battues. « Je les sors de la misère pour tenter de leur donner une deuxième chance et leur permettre de retrouver foi en la vie. »

Fabriquer du 100 % tchadien pour lutter contre la pauvreté

Carrière dans le secteur pétrolier