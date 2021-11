Côte d’Ivoire : ces maires abidjanais qui se distinguent

Ibrahim Cissé Bacongo, Jacques Ehouo, Jean-Marc Yacé… Élus en 2018 dans un contexte politique marqué par des tensions entre le RHDP et le PDCI, ils s’activent à la modernisation de leurs communes, qui comptent parmi les plus importantes d’Abidjan. En espérant être reconduits dans leurs fonctions en 2023 ?

Jean-Marc Yacé, des ambitions pour Cocody

Portrait de Jean-Marc Yacé, maire de Cocody.© Mairie Cocody © Portrait de Jean-Marc Yacé, maire de Cocody. © Mairie Cocody

C’est à l’issue des municipales très disputées de 2018 que Jean-Marc Yacé, 60 ans, s’est hissé à la tête de Cocody, l’une des plus grandes communes d’Abidjan, avec ses 132 km2 (une trentaine de plus que la ville de Paris). Il avait alors battu l’édile sortant, Mathias Aka N’Gouan, un poids lourd du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) qui se représentait sous les couleurs du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), en pleine crise politique entre les deux partis.