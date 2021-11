Mali : dix choses à savoir sur le chérif de Nioro, le chef religieux qui veut prolonger la transition

Chef des hamallistes, Mohamed Ould Checkne, dit « Bouye », est une figure importante de la scène politico-religieuse malienne. Depuis quelques mois, cet imam demande que l’élection présidentielle de février 2022 soit repoussée.

1. Fils d’un résistant

Né en 1937, Mohamed Ould Cheikh Hamahoullah, dit « Bouye », est le huitième d’une fratrie de dix enfants. À Nioro du Sahel, il dirige la famille Hamahoullah. Dans Chérif Hamahoullah, homme de foi et résistant (Éd. L’Harmattan), l’historien mauritanien Alioune Traoré dit de lui qu’il « est réputé pour sa piété ». Son père, Cheikh Hamahoullah, était un mystique soufi et un résistant à l’administration coloniale française qui le considérait comme « dangereux » et « anti-français », selon le journaliste et historien Seidina Oumar Dicko dans Hamallah, le protégé de Dieu (Éd. Al Bustane). Figure importante de l’islam en Afrique de l’Ouest, Cheikh Hamahoullah a fondé le hamallisme, un mouvement d’obédience tidjani dont le berceau est Nioro du Sahel, dans la région de Kayes, à l’ouest du Mali.

2. Chef spirituel…