Côte d’Ivoire : Félix Miézan Anoblé en mission parisienne pour la future banque publique d’investissement

Félix Miézan Anoblé est ministre de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel dans le gouvernement Patrick Achi. © Facebook Anoble Miézan Félix

Inspiré par Bpifrance, Alassane Ouattara veut reproduire le modèle en Côte d’Ivoire. Le ministre de la Promotion des PME a été chargé du projet.

Nommé pour la première fois au gouvernement en 2018, le député-maire de San-Pédro, Félix Miézan Anoblé, reste un nouveau-venu dans le cénacle qui dirige la Côte d’Ivoire. Mais ce proche du ministre d’État Téné Birahima Ouattara est venu faire avancer un dossier de poids à Paris, en amont du Sommet Afrique-France de Montpellier, organisé le 8 octobre.

Entre ses interventions à l’événement Ambition Africa qui réunissait plus de 1 000 décideurs économiques à Bercy et BIG – le show de la Banque publique d’investissement française (Bpifrance) –, le ministre de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel a eu, le 6 octobre, une séance de travail avec Pedro Novo, directeur export de cette dernière pour préparer la création d’une BPI ivoirienne.

Un rapport confidentiel