Abiy Ahmed et Debretsion Gebremichael : guerre totale entre anciens maîtres espions

Depuis un an, dans la province du Tigré, le Premier ministre éthiopien est engagé dans une guerre fratricide contre son ancien allié. Un affrontement total, y compris dans le domaine de l’information.

Le conflit qui fait rage au Tigré depuis presque un an a plongé plus de 400 000 personnes dans la famine. Un drame dont les enjeux dépassent cependant la simple lutte politique et territoriale. Au-delà de l’affrontement entre deux chefs militaire, les combats se prolongent dans le domaine de l’information. Depuis le 4 novembre dernier et le déclenchement des hostilités en Éthiopie, le leader du Front de Liberation du Peuple du Tigré (FLPT) Debretsion Gebremichael et le Premier ministre Abiy Ahmed ont montré leur maîtrise totale de la guerre subversive.

Le premier s’est formé dans les montagnes du Tigré à l’époque de la première insurrection du FLPT, de 1974 à 1991, contre le régime militaire du Derg de Mengistu Haile Mariam. Autodidacte, il excelle alors au sein de l’équipe technique de la guérilla, notamment en sabotant et interceptant les communications ennemies.

Troublante répétition de l’histoire