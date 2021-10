Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello, l’ex-ministre de Gbagbo, de retour à Abidjan

Ahoua Don Mello a été ministre de l’Équipement et porte-parole du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo. © François Grivelet pour JA

Après dix ans d’exil, l’ancien ministre de Laurent Gbagbo, qui fut aussi conseiller d’Alpha Condé, souhaite continuer à jouer un rôle auprès de l’ex-président ivoirien.

Voilà dix ans qu’il n’avait plus remis les pieds à Abidjan. Le 9 octobre en fin de matinée, Ahoua Don Mello atterrira à l’aéroport international Félix-Houphouët-Boigny, en provenance d’Accra. L’ex-ministre de l’Équipement et ancien porte-parole du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo rentre, entre autres, pour participer au congrès constitutif du futur parti de ce dernier, qui se tiendra les 16 et 17 octobre à l’hôtel Ivoire.

