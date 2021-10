Les Young Leaders se réunissent à Paris en amont du sommet Afrique-France

Les 4, 5 et 6 octobre, la promotion 2021 des Young Leaders de la French-African Foundation se retrouve à l’Hôtel Pullman. Objectif : ouvrir la réflexion sur les solutions concrètes à apporter aux défis de demain. Un prélude à leur participation au Nouveau Sommet Afrique-France du 8 octobre.

Au total, 95 des 100 Young Leaders de la French-African Foundation (FAF) ont répondu présent pour le premier rendez-vous du programme phare de l’institution. Avec en ligne de mire le Sommet Afrique-France du 8 octobre à Montpellier, ils seront invités à réfléchir, échanger et confronter leurs points de vue pendant trois jours avec des institutionnels, des chefs d’entreprise et des personnalités politiques afin de formuler des solutions sur le thème de la résilience appliqué à divers domaines d’activités.

« C’est l’objectif du programme : outiller et favoriser l’idéation par des rencontres avec les pairs et les experts », souligne Alexandre Coster, coprésident de la French-African Foundation.

« L’énergie, le changement climatique et la jeunesse »

À partir de ce 4 octobre, les lauréats seront réunis dans des ateliers, rencontres et séances plénières aux thèmes aussi variés que « L’énergie, le changement climatique et la jeunesse », une session qui donnera la parole à Jean-Marc Jancovici, président du think tank The Shift Project ; « Qu’est-ce qu’un leader aujourd’hui et comment fait-on le lien avec le sport ?», animé par Alexandre Mars, entrepreneur, philanthrope et auteur, « La prochaine rupture technologique », déjeuner thématique autour du député Cédric Villani ou encore « Le coaching de carrière » avec Didier Acouetey, président du groupe AfricSearch.

Une large place sera dévolue au thème du sport comme levier de développement

Les Young Leaders seront aussi confrontés à l’ex-députée Brune Poirson, désormais directrice du développement durable du groupe Accor, sur le thème de la résilience et du leadership.

Visites de Franck Riester et David Martinon

La journée du 4 octobre sera marquée par la visite de Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité.

Lors de la deuxième journée, qui consacrera une large place au thème du sport comme levier de développement, Sylvain Itté, ambassadeur et envoyé spécial pour la diplomatie publique en Afrique, prendra la parole pendant le déjeuner.

Le 6 octobre, les Young Leaders seront invités à partager leur expertise en séance plénière. Les ateliers donneront notamment la parole aux principaux dirigeants du Groupe Duval, à la productrice Laurence Lascary, au directeur de Cinewax, Jean Fall, à des membres de la direction de Meridiam sur le thème des Objectifs de développement durable (ODD) et du secteur privé et, enfin, à Bernard Celli, membre de la task force Vaccins Covid au ministère des Solidarités et de la Santé sur le thème du management en temps de crise.

Le 7 octobre, à l’issue de la séance plénière « Penser le futur » et de divers ateliers, le déjeuner aura lieu en présence de David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan. Les Young Leaders se rendront ensuite à Montpellier afin de pouvoir participer au Sommet Afrique-France, le 8.