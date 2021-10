Mozambique : qui peut sauver le Cabo Delgado ?

Si la situation sécuritaire dans le nord du pays, potentiel géant mondial gazier, est stabilisée, les défis à relever pour le président Nyusi et son parti, le Frelimo, restent considérables.

La visite officielle de deux jours n’a pas eu lieu à Maputo, la capitale du Mozambique. Elle s’est tenue à Pemba, au cœur du Cabo Delgado, cette province du nord du pays victime d’une violente insurrection djihadiste en mars.

C’est là que Filipe Nyusi, le président mozambicain, a accueilli son homologue rwandais, Paul Kagame, pour une cérémonie saluant leurs efforts de sécurisation de la zone.

Intervenue le week-end du 25 septembre, date anniversaire du début de la guerre d’indépendance et jour des forces armées au Mozambique, la célébration, conduite par deux présidents en uniforme militaire, a surtout permis d’envoyer un message à la communauté internationale : la situation est sous contrôle au Cabo Delgado.

President Kagame and President Nyusi are now meeting with the Rwandan Joint Forces working with Mozambican Defence Armed Forces to help restore peace and stability in Cabo Delgado Province. pic.twitter.com/l8raBjJvGp