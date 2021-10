« Faut-il désespérer des pays les moins avancés ? »

Selon un rapport publié le 27 septembre par la Conférence des Nations unies, la plupart des 46 pays (1) les plus pauvres (PMA) n’ont aucune chance d’accéder au développement en l’état actuel de leurs moyens économiques, financiers et humains.

Ce constat s’explique par le fait que leur revenu national par habitant oscille entre 1 018 dollars et 1 222 dollars par an, et que leur mortalité maternelle et infantile bat des records tout comme leur taux d’analphabétisme : les pays les plus pauvres auront beaucoup de mal à réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU.

Schéma totalement irréaliste