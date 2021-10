À Trinity International, Stéphane Brabant se découvre un nouveau souffle

Trinity International, cabinet pionnier en matière de transactions dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures sur le continent, espère avec l’arrivée de Stéphane Brabant et de ses plus de trente ans d’expérience au service des droits humain accélérer son développement en Afrique francophone.

À la fin d’avril, Stéphane Brabant aurait dû baisser le rideau sur plus de trois décennies passées au service des entreprises, d’abord au sein de PwC puis, à partir de 1998, du cabinet Herbert Smith Freehills (HSF), dont il était l’associé. À 65 ans, l’avocat a finalement décidé de poursuivre sa carrière en tant qu’associé senior du cabinet Trinity International, qu’il rejoint avec Lucien Bou Chaaya, ex-collaborateur de l’équipe énergie et infrastructure de HSF pendant huit ans.

Spécialiste de la bonne gouvernance