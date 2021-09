Algérie : la rivalité Russie-Turquie au cœur de l’affaire Bouzit ?

Assiste-t-on à une nouvelle bataille interne au sein du secteur sécuritaire ? C’est ce que laisse à penser la récente arrestation du général-major Bouzit. Explications.

Le général-major Mohamed Bouzit dit Youcef, ancien patron du renseignement extérieur algérien nommé en avril 2020 et remplacé en janvier 2021. Il a été placé en détention à la prison militaire de Blida, à 60 kilomètres au sud d’Alger, après son arrestation du 7 septembre 2021.

Les limiers de la Direction centrale de la sécurité de l’armée (DCSA) avaient reçu l’ordre du chef d’état-major Saïd Chengriha d’enquêter sur cet ami du président Abdelmadjid Tebboune.

Selon une source proche du dossier, le patron de l’armée algérienne soupçonnait l’ancien directeur général de la Documentation et de la sécurité extérieure (DGDSE), d’avoir poursuivi des activités de manipulation politique et sécuritaire après son éviction.

Plusieurs pistes ont été explorées par les enquêteurs. Celle de la diffusion d’informations sensibles vers des influenceurs algériens et des activistes établis à l’étranger, celle de l’influence exercée sur certains partis politiques et organisations militantes et enfin le fait d’avoir perturbé – par des fuites – les nominations à des postes à l’étranger d’officiers supérieurs du service.