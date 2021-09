Cocaïne à Orly : comment Air Algérie gère le scandale

Après l’arrestation d’un de ses stewards qui transportait de la drogue entre la France et l’Algérie, la compagnie nationale durcit ses règles.

Le 18 septembre, le vol AH-1123 reliant Constantine (350 km à l’est d’Alger) à Paris s’est achevé sur un petit scandale dont Air Algérie se serait bien passé. Alors qu’il se présentait devant la police des frontières d’Orly pour regagner son appareil après une courte sortie à l’extérieur de l’enceinte aéroportuaire, un steward fait l’objet d’un contrôle dans la zone réservée au personnel naviguant.

Le scanner ayant détecté sur lui un objet suspect, il est soumis à une fouille corporelle : on découvre alors entre 300 et 400 grammes de cocaïne enveloppés dans de l’aluminium et dissimulés dans ses chaussettes. La drogue était destinée à la revente ou à la consommation en Algérie. Au terme de sa garde à vue, l’homme a été placé en détention préventive en attendant les conclusions de l’enquête.

Privés d’escales