Beyoncé et Jay-Z, les diamants noirs de Tiffany  

Beyoncé et Jay-Z en concert à Chicago, en 2018

Soixante ans après Audrey Hepburn, le joaillier de luxe a choisi le couple de stars comme égéries. Objectif : conquérir une clientèle plus jeune, plus internationale, différente de sa cible blanche traditionnelle.

Le 15 septembre dernier, les aficionados découvraient Beyoncé et Jay-Z en égéries du joaillier de luxe Tiffany & Co. Le couple d’icônes de la musique présentait « About love », la nouvelle collection de la maison. Elle, dans une robe noire signée Olivier Rousteing de Balmain, portant à son cou le diamant le plus célèbre du monde, le Tiffany Diamond (128,54 carats, 82 facettes). Lui, avec une coiffure rasta à la Basquiat, égratignant les codes du chic et du bon genre. Avec, en toile de fond, un tableau acquis par Bernard Arnault, patron du groupe, et jamais révélé au public, « Equals Pi », de Jean-Michel Basquiat, précisément, peintre disruptif décédé en 1988 et qui reste un des plasticiens africains-américains les plus cotés au monde.

Rap et ultra-luxe

En 1961, Audrey Hepburn avait tenu le même rôle que les Carter. On se souvient de la star hollywoodienne dans la première scène du film Diamants sur canapé. Vêtue elle aussi d’une délicate robe noire, le cou orné d’un quadruple rang de perles, elle admirait la vitrine du joaillier en soupirant : « Rien de mal ne pourrait vous arriver chez Tiffany ».

Entrée dans le giron du groupe LVMH en 2019, la maison Tiffany, longtemps considérée comme faisant partie de l’establishment Wasp (blanc, anglo-saxon et protestant), tente de séduire une clientèle différente, plus jeune, plus internationale, dont il faut connaître les codes, les envies et les aspirations.

L’influence grandissante des icônes africaines-américaines se répercute sur la communication des grands du luxe

Soixante ans après Hepburn, des icônes noires prennent donc du service. Parce qu’elles peuvent se targuer de concentrer tous les atouts. Le monde de 2021 n’est pas celui des années 1960. Le mouvement Black Lives Matter, l’impact phénoménal des réseaux sociaux, la montée en puissance de la contre-culture, l’influence grandissante des icônes africaines-américaines et des acteurs culturels œuvrant dans l’univers musical ont des répercussions significatives sur les politiques de communication des grands du luxe. L’alliage de l’ultra-luxe et du rap, explosif et improbable hier, est gagnant sur les réseaux sociaux et dans les imaginaires biberonnés à internet. La campagne « About Love » créé ainsi un précédent. Chargé de rajeunir la marque, Alexandre Arnault, vice-président exécutif de Tiffany & Co, s’est dit honoré « que les Carter fassent partie de la famille Tiffany ».