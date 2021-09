Tunisie : Kaïs Saïed dispose de 100 jours pour trouver 2,4 milliards d’euros

Logistique : accélérer le désenclavement

Alors que le rail est l’un des moyens les plus efficaces et économiques pour désenclaver l’hinterland, la plupart des projets ferroviaires sont à la peine en Afrique de l’ouest et centrale. Mais les investisseurs commencent à s’inspirer de l’ONCF marocain qui a fait du fret l’un des leviers de son développement grâce à une solide interconnexion rail-route-port.