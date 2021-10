Requiem pour ECP, leader historique du capital-investissement en Afrique

Plus de vingt ans après avoir démarré ses activités sur le continent, le gestionnaire panafricain Emerging Capital Partners ne signera pas pour une nouvelle saison. Décryptage de la fin d’une aventure.

Certains les disent, bien volontiers, fatigués. Exténués par plus de vingt années de capital-investissement en Afrique, avec leurs lots de stress, de batailles, mais aussi d’accomplissements et de réussites dont seul le continent détient le secret. Dans le petit milieu panafricain du private equity, on le sait très bien : deux décennies passées dans la « machine » peuvent user. Alors que les fondateurs d’Emerging Capital Partners (ECP) approchent de la soixantaine, le moment semble venu de lever le pied.

« J’aurai 58 ans le mois prochain et je suis dans le capital-investissement africain depuis la fondation de l’équipe ECP il y a plus de vingt et un ans [à l’époque, Emerging Markets Partnership (EMP) lance son premier fonds dédié à l’Afrique, rebaptisé ECP quelques années plus tard]. Et je travaille dans la finance depuis près de trente-huit ans au total », évoque, depuis Washington, Hurley Doddy, co-PDG du gestionnaire de fonds franco-américain. Il rappelle que le dernier véhicule d’investissements en date (ECP Africa Fund IV), dont le premier closing est intervenu en juillet 2016, est arrivé à la fin de sa période d’engagement au mois de juillet dernier.