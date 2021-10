La vie de Stéphanie St-Clair alias « Queenie », la reine de Harlem, au cœur d’un roman graphique

Elizabeth Colomba et Aurélie Lévy redonnent vie à Stéphanie St-Clair, martiniquaise cheffe de gang, dans un roman graphique soigné, « Queenie, la marraine de Harlem », dont Hollywood a déjà acheté les droits.

Et si Harlem renaissait à nouveau, sous les traits d’une femme puissante, voire dangereuse ? L’image la plus connue de Stéphanie St-Clair la montre souriante, presque mutine, le cou ceint de fourrure, les cheveux couverts d’un voile. La cheffe de gang est à la fois élégante et belle.

Après avoir fait l’objet, en 2014, d’une biographie signée par Shirley Stewart (The World of Stéphanie St. Clair. An Entrepreneur, Race Woman and Outlaw in Early Twentieth Century Harlem), puis en 2015 d’un roman de Raphaël Confiant (Madame St-Clair, reine de Harlem), la Martiniquaise qui régna sur la loterie clandestine dans le New York du début du XXe siècle est aujourd’hui l’héroïne d’un roman graphique scénarisé par Aurélie Lévy et dessiné par Elizabeth Colomba : Queenie, la marraine de Harlem.

Gangster au féminin

« Cet intérêt récent pour l’itinéraire singulier de Stéphanie St-Clair est sans doute politique, explique Aurélie Lévy. On parle de plus en plus des femmes, de plus en plus des Noirs, le moment est opportun – même si les Africains-Américains ont toujours étudié leur propre histoire. Il y a beaucoup de choses sur elle, aujourd’hui ; il y a quelques années, cela n’aurait peut-être pas intéressé grand-monde. »