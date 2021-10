Maroc : l’Istiqlal, nouvel arbitre de la vie politique ?

Le Premier ministre Aziz Akhannouch (à droite) rencontre Nizar Baraka, président de l’Istiqlal , lors d’une réunion à Rabat le 13 septembre 2021. © AFP © Aziz Akhannouch (R), Prime Minister-designate and President of Morocco’s National Rally of Independents (RNI), welcomes Nizar Baraka, President of the Istiqlal Party, ahead of a meeting in the capital Rabat on September 13, 2021. – Morocco’s King Mohammed VI on September 10, named businessman Aziz Akhannouch to lead a new government after his National Rally of Independents (RNI) thrashed the long-ruling Islamists in parliamentary elections © AFP