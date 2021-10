RDC : RwandAir triple son réseau et repart à l’offensive

La compagnie de Kigali va inaugurer deux nouvelles liaisons chez son grand voisin et renforcer sa couverture est-africaine.

Malgré la pandémie de Covid-19, RwandAir poursuit la relance de ses activités. Les 29 septembre et 15 octobre prochains, la compagnie inaugurera de nouvelles liaisons vers Lubumbashi et Goma en RDC. En outre, plusieurs dessertes suspendues au cours des deux dernières années reprendront. À l’instar des vols vers l’Ouganda dès le 17 septembre, et de ceux à destination de Mumbai dès le 20 septembre.

Relancée en 2009 sous l’appellation RwandAir (anciennement RwandAir Express, créé en 2002), la compagnie dispose aujourd’hui d’une flotte de douze avions très récents, dont un Airbus A330-300, un A330-200, deux Bombardier CRJ900 et deux Dash 8-Q400, et six Boeing (des 737-700 et des 737-800). Ces appareils desservent plus de 29 destinations, en Afrique et à travers le monde.

Nous pensons que cette nouvelle route soutiendra la croissance économique du Rwanda

C’est précisément à bord du Bombardier CRJ et du Dash 8, que la compagnie assurera des vols bihebdomadaires à destination de Lubumbashi, capitale minière de la RDC, et de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu. Depuis 2019, RwandAir dessert Kinshasa, la capitale de la RDC.